Helikopterselskapet granskes etter styrten utenfor Barentsburg

Åtte personer var om bord i det russiske helikopteret da det etter alt å dømme styrtet torsdag ettermiddag.

Statsadvokaten for transport i den russiske Tver-regionen opplyser ifølge VG at myndighetene skal undersøke om selskapet har fulgt sikkerhetsreglene for flytransport.

– Basert på resultatene vil statsadvokaten treffe nødvendige tiltak, heter det i uttalelsen.

Funn av flybensin

Helikopteret er antatt styrtet i sjøen på innflygingstraseen et par kilometer nord for Kap Heer, i Barentshavet.

Over ett døgn etter at den omfattende redningsaksjonen ble satt i gang, hadde letemannskapene fortsatt ingen håndfaste spor å gå etter.

Hovedsporene er funn av flybensin ute i havet og observasjoner av luftbobler via sonar på 200–250 meters dyp. I tillegg har vitner observert helikopteret under innflygingen.

Åtte personer var i helikopteret da det forsvant; besetningen på fem og tre forskere, meldte nyhetsbyrået Tass torsdag. Alle er russiske statsborgere.

Tøffe forhold

Værforholdene er tøffe, og Hovedredningssentralen påpeker at aksjonen er en kamp mot tiden.

– Det har vært kraftig vind og snødrev i området. Jo lenger aksjonen pågår, jo mer svinner håpet, sier pressemedarbeider Geir Mortensen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til NTB.

Fredag kveld hadde arbeidet fortsatt status som en redningsaksjon, noe som betyr at man formelt sett fortsatt har håp om å finne noen i live.

– Vi fortsetter som en redningsaksjon og får ta en avgjørelse senere på om det skal fortsette. Røde Kors gjorde søk da det var lyst, og dette fortsetter mest sannsynlig i morgen, sa redningsleder Thor-Eirik Torkildsen til NTB fredag kveld.

Setter inn ny miniubåt

I løpet av fredagen deltok store ressurser i letingen, både helikoptre og overvåkingsfly høyere oppe.

– I tillegg har Sysselmannens skip Polarsyssel og kystvaktskipet Barentshav vært med, sier Torkildsen.

Fredag kveld var Barentshav på vei til Longyearbyen for å hente en ny ubemannet miniubåt som skal settes inn i søket.

– Det er en større type miniubåt enn den som tidligere er brukt i søket, sier redningslederen.

Forsvant torsdag

Det russiske helikopteret var sist i kontakt med lufttrafikktjenesten i Longyearbyen klokken 13.06 torsdag, da ble det bedt om å kontakte den russiske helikopterbasen på Kap Heer.

Siden har ingen hørt fra helikopteret. Det er heller ikke kommet noen signaler fra nødpeilesenderen.

Sysselmannen på Svalbard er i beredskap og har opprettet et nummer pårørende kan ringe for å få informasjon.

Helikopteret eies av selskapet Convers Avia som opererer for det russiske gruveselskapet Trust Arktikugol i Barentsburg.

