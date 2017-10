Ensjø-drapet: – Tiltalt leiemorder ber om unnskyldning

NTB Innenriks

Mannen er tiltalt for overlagt drap og erkjenner straffskyld for drapet på den 31 år gamle mannen. Han ble pågrepet i 2014 i Nederland etter å ha vært etterlyst internasjonalt.

Ifølge VG skal han i et fengslingsmøte tidligere ha forklart at han flere ganger har ønsket å be om unnskyldning overfor familien til den drepte samt den norske stat. Han ønsker nå å bidra så mye han kan for å løse saken, skriver avisen.

Den 39 år gamle portugisiske mannen ble leid inn for å begå drapet, og er også tiltalt for drapsforsøk på en venn av den drepte, men dette forholdet nekter han straffskyld for.

I tillegg til portugiseren er mannen som politiet mener bestilte drapet, en 30 år gammel mann fra Oslo som selv ble internasjonalt etterlyst og pågrepet i Dubai i 2015, og ytterligere to menn tiltalt for medvirkning til drap.

Bestillingsdrapet har bakgrunn i en konflikt i et kriminelt miljø i Oslo, som endte med at 30-åringen bestilte drapet på 31-åringen, som ble skutt ned og drept 13. august 2012 på en bensinstasjon på Ensjø.

Politiet har etterforsket saken siden 2012 og fram til i vår, og tirsdag kom tiltalen

Saken er ennå ikke berammet.

(©NTB)