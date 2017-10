180 ansatte mister jobben når rigg sendes ut av Norge

NTB Innenriks

Ifølge Sysla blir de ansatte sagt opp med virkning fra 1. desember.

– Det er veldig trist at vi må si opp det norske mannskapet. Det er en av de tøffeste beslutningene jeg har tatt i min karriere. Slik markedet er nå, hadde vi imidlertid ikke noe annet valg. Med utsiktene framover var heller ikke en midlertidig løsning et alternativ. Vi må sørge for at selskapet drives på en sunn måte, sier administrerende direktør Erik Rønsberg i Stena Drilling.

Det er ennå ikke avgjort hva som skjer med de ansatte på selskapets kontor i Bergen. Hovedkontoret ligger i Aberdeen i Skottland.

Tillitsvalgt i Safe i Stena Drilling, Stig-Rune Refvik, omtaler avgjørelsen som et sjokk.

– Det oppleves som et sjokk når dette ble utfallet. Det er veldig dumt å se at så mye kompetanse pulveriseres, sier Refvik til Sysla.

