Stridsvogn falt av tog og stanset togtrafikken

Bane Nor jobber for å få løftet stridsvognen opp på toget og kan foreløpig ikke si når togene kan passere på strekningen igjen, melder Adresseavisen.

– Dette er et militær tog på vei til Rena som har mistet en stridsvogn i skinnegangen. Dette skjedde mellom Trondheim sentralstasjon og Skansen cirka klokken 19.50 torsdag kveld, sier medievakt hos Bane Nor, Linda Theres Trondsen, til avisen.

Deler av kontaktledningsanlegget er revet ned, og dette må også repareres før linjen kan åpnes.

NSB opplyser at de organiserer frakt med buss og taxi forbi stedet som er stengt.

