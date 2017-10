SAS: Nye sikkerhetsregler til USA førte ikke til forsinkelser

NTB Innenriks

Fra og med torsdag var alle flyselskaper som flyr til USA, pålagt av amerikanske myndigheter å sjekke alle passasjerer, også amerikanske statsborgere, før de går om bord i flyet. Det var på forhånd forvirring rundt hva dette ville bety, og flypassasjerene ble bedt om å møte ekstra tidlig opp.

SAS, som hadde første fly ut, med avgang fra Oslo lufthavn torsdag kl. 11.10 til New York, melder at de nye reglene ikke har skapt problemer.

– Dette ser ut til å gå veldig greit. Blir det noen forsinkelser i dag, skyldes det tåke på Gardermoen, sier pressesjef i SAS, Knut Morten Johansen.

Godt forberedt

Han forteller at SAS har forberedt seg godt.

– De ansatte har fått god opplæring, og vi har også foretatt tester. Enkelte posisjoner i innsjekkingen har også blitt forsterket for å unngå at de nye reglene skulle gå utover de reisende.

– Og dette ser altså ut til å gå veldig bra. Vi har også opplevd at de reisende har tatt de nye reglene på en positiv måte, sier Johansen.

Han forteller at reisende til USA nå må gjennomgå et muntlig intervju, men han vil ikke e røpe innholdet i dette.

– Dette må amerikanske myndigheter svare på, sier han.

Mange tusen

De nye bestemmelsene berører alle de rundt 325.000 passasjerene som kommer til USA hver dag på cirka 2.100 flygninger fra hele verden.

De nye reglene er en kraftig utvidelse av bestemmelsene som omfattet forbud mot laptoper på flyreiser fra et titall byer i Midtøsten. Et forbud som utløp for fire måneder siden.

Flere store flyselskaper har opplyst at de fra torsdag innfører de nye reglene, men alle oppgir forskjellige metoder, fra skjemaer som skal fylles ut, til utspørring av hver enkelt passasjer.

SAS praktiserer altså en muntlig versjon.

