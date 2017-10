Oslo Børs tynget av svake Statoil-tall

NTB Innenriks

Omsetningen torsdag endte på 6,49 milliarder kroner, og Statoil sto alene for 1,16 milliarder av dette. Selskapet falt imidlertid 2,4 prosent etter å ha levert resultater som skuffet markedet.

Norwegian faller 2,3 prosent til tross for sterke tall i tredje kvartal. Flyselskapet hadde i tredje kvartal rekordhøy omsetning og fikk et resultat på 1,351 milliarder kroner før skatt, vel 80 millioner mer enn i samme kvartal i fjor.

Omsetningen i årets tredje kvartal gikk opp fra 8,3 milliarder i fjor til 10 milliarder kroner i år.

Gjensidige er dagens vinner og økte 5,2 prosent etter fremleggingen av kvartalsrapporten torsdag. DNB hadde også gode resultater i tredje kvartal, men falt likevel 0,3 prosent.

Dagens store taper er seismikkselskapet PGS som falt 11,9 prosent etter et svakt resultat.

De toneangivende aksjeindeksene i Europa tok seg opp igjen etter en svak onsdag. FTSE 100 i London stiger 0,5 prosent, DAX 30 i Frankfurt er opp 1 prosent og CAC 40 i Paris gikk opp 1,2 prosent.

Oljeprisen holder seg fortsatt høy, og nordsjøoljen ble torsdag ettermiddag omsatt for 58,6 dollar fatet på spotmarkedet, det er 60 cent mer enn dagen før. Et fat amerikansk lettolje ved børsslutt ble omsatt for 52,4 dollar.

