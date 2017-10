Norske muslimer sier de vil ha full likestilling mellom kjønnene

NTB Innenriks

845 muslimer har svart på spørsmål om kvinnesyn, oppslutning om demokratiet og et liberalt samfunn, menneskerettigheter, terror og radikalisering, skriver Aftenposten.

Hele 98 prosent av de spurte sier de mener kvinner bør ha samme rett til utdanning som menn. Samtidig mener 3 prosent av mennene at de bør kunne slå ulydige kvinner.

Samtidig viser undersøkelsen at 2 prosent av dem som har svart, er enige i at angrepet på World Trade Center 11. september 2001 kan rettferdiggjøres og at islam tillater vold og terror.

Målingen presenteres over 260 sider i boken «Hvem snakker for oss?», som i disse dager kommer på Cappelen Damm forlag. Forfatteren er legen og samfunnsdebattanten Bushra Ishaq.

Kan være for høyt

Ishaq erkjenner overfor Aftenposten at tallet 97 prosent kan være for høyt.

– Men jeg mener faktisk at disse tingene forekommer i forholdsvis liten grad. Og jeg mener vi er mer likestilte enn mange tror, sier forfatteren.

Professor i statsvitenskap Elisabeth Ivarsflaten ved Universitetet i Bergen sier at en spørreundersøkelse som bare serveres på norsk og engelsk, vil føre til at de dårligst integrerte ikke blir fanget opp. Hun mener likevel at undersøkelsen er grundig og relevant.

– Ønsketenkning

Andre er mer kritiske.

– Svarene er ønsketenkning, sier Dana-Æsæl Manouchehri, generalsekretær i den norske organisasjonen LIM, som jobber for integrering basert på liberale verdier.

– Norske muslimer sier de er for likestilling, men jeg ser og hører hver dag historier om jenter og kvinner som bekrefter at virkeligheten ikke er sånn, sier hun til Aftenposten.

Undersøkelsen på norsk og engelsk ble sendt i posten til 10.000 personer fra Tyrkia, Pakistan, Afghanistan, Irak, Iran, Bosnia-Hercegovina, Somalia og Marokko. med minst fem års botid i Norge. 12,8 prosent svarte. 845 personer som bekreftet at de var muslimer, er med i analysene.

Meningsmålingen ble gjennomført av TNS Gallup i 2015 og 2016 og prosjektet er støttet av blant andre Fritt Ord.

(©NTB)