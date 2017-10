Meldt om vanskelige flyforhold ved ulykkesstedet på Svalbard

NTB Innenriks

Flyværmeldingen, kalt METAR, for Svalbard lufthavn meldte klokka 17:20 om 8 kilometer sikt, skyer over 800 meter og lett snøfall. Sikten skal være dårligere i området ulykken inntraff rundt klokka 15.35, ifølge Nordlys.

Torsdag ettermiddag arbeidet Meteorologisk institutt med å samle inn værdata fra ulykkesområdet som skal brukes i havarikommisjonens arbeid.

– Nå er det snøvær og det kan ligge på opptil sørøstlig stiv kuling utsatte steder. Situasjonen ser ut til å vedvare utover kvelden, sier flymeteorolog Ragnhild Nordhagen til avisen.

Det sendt ut en ismelding for området. Dette er et varsel til piloter om at det under de rådende værforholdene kan danne seg is på vinger og rotorblader.

Solen gikk ned klokka 13.27 i Barentsburg torsdag, og fredag er årets første mørketidsdag.

