Frp vil ha strengere straff for foreldre som utsetter barn for kjønnslemlestelse

NTB Innenriks

Det skal også gjelde i tilfellene der foreldre sier de ikke visste at barna ble skåret i.

Ifølge NRK har politiet de ti siste årene mottatt 53 anmeldelser av kjønnslemlestelse, men ingen har blitt dømt.

Stortingsrepresentant Jon Helgheim i Fremskrittspartiet synes det er vanskelig å godta at ingen har blitt dømt, og mener det er grov omsorgssvikt dersom man ikke klarer å avdekke at et barn har blitt utsatt for kjønnslemlestelse.

Sammen med partifelle Karia Kjønaas Kjos, vil han nå fremme lovforslag på Stortinget, melder NRK. De vil at kjønnslemlestelse skal betraktes som grov vold og at foreldre som ikke hindret at barna deres ble utsatt for overgrepet, skal miste foreldreretten.

Kjos sier at grov vold er ansett som en alvorlig straffbar handling, som vil gi mer ressurser til etterforskning. Hun legger til at det også vil gi helsepersonell og andre som jobber med barn, et større krav om å melde fra.

(©NTB)