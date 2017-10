ESA godtar utsettelse av taxisak 

NTB Innenriks

Det framgår av ESAs svarbrev til Norge. Den nye fristen er satt til 20. desember, slik regjeringen ba om.

ESA uttrykte i februar bekymring for hvordan norsk drosjelovgivning begrenser hvor mange drosjeløyver som gjøres tilgjengelig i hvert enkelt distrikt. Tildelingen av nye løyver ved behovsprøving innebærer at lokale myndigheter begrenser antallet løyver etter et antatt behov i distriktet. Dette mener de er i strid med rett til fri etablering etter EØS-avtalen. Samferdselsdepartementet er uenig i dette.

Saken ble også tatt opp til diskusjon i et møte mellom ESA og norske myndigheter i Oslo torsdag.

(©NTB)