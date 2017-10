Aktor ber om 15 års fengsel for drapstiltalt 23-åring i Narvik

NTB Innenriks

23-åringen er tiltalt for drap på 21 år gamle Martin Bjørge Liebraathen fra Jessheim og drapsforsøk på en 20-åring fra Harstad under en biltur mot Narvik 1. november i fjor.

Ifølge obduksjonsrapporten ble Liebraathen drept med 17 knivstikk bakfra da de tre satt i en bil i forbindelse med en mindre narkotikatransaksjon. Også det andre offeret ble påført skader, men reddet livet.

Den tiltalte meldte seg for politiet, og sa at han knivstakk de to i selvforsvar, men da rettssaken startet i Ofoten tingrett mandag, erkjente den tiltalte straffskyld for drap og delvis straffskyld for drapsforsøk.

Torsdag melder NRK at aktor Jorild Steindal ber om 15 års fengsel for den tiltalte.

– En vanskelig barndom er ikke formildende ved så alvorlige forbrytelser, sier Steindal, ifølge kanalen.

Steindal sier 13 års fengsel er rettspraksis isolert sett for drapet på Martin Liebraaten mens sju til åtte år vil være riktig sett isolert for drapsforsøket.

Bistandsadvokaten for den knivstukkede Harstadmannen, ber ifølge NRK om at tiltalte dømmes til oppreisning på 250.000 kroner, i tillegg til økonomisk tap på 22.466 kroner.

Den tiltaltes forsvarer, advokat Jon Anders Hasle, sa søndag til Romerikes Blad at hans klient er veldig lei seg og at han er svært preget både av drapet og situasjonen han befinner seg i.

(©NTB)