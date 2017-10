39-åring dømt for voldtekt og voldtektsforsøk på gaten i Oslo

NTB Innenriks

De to forholdene skjedde i mai og september 2016, og mannen har siden sittet varetektsfengslet.

Ifølge dommen fra Oslo tingrett skjedde voldtekten i Strandgaten i Oslo sentrum rundt klokka 1 på natten torsdag 12. mai. Den fornærmede kvinnen har fortalt at hun hadde vært på en bar og var på vei hjem da voldtekten skjedde.

Mannen, som hevder at de to hadde kysset på baren tidligere på kvelden, tok ifølge dommen tak i overarmen hennes og holdt henne fast. Han la henne deretter i bakken og gjennomført et samleie, ifølge dommen. Mannen har erkjent at de hadde sex, men hevder det var frivillig, noe retten ikke festet lit til.

Mannen dømmes til å betale kvinnen 150.000 kroner i oppreisning.

Det andre forholdet skjedde klokka 3.05 i Behrens' gate i Oslo 2. september. Den fornærmede kvinnen har fortalt at hun var på vei hjemover og at hun plutselig lå på bakken med en mann over seg.

– Handlingen ble stanset da det kom noen til. Fornærmede husker få detaljer fra hendelsen da hun var påvirket av alkohol, men husker vagt at hun tok på seg klærne etter at noen kom til, står det i dommen.

Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at mannen forsøkte å voldta kvinnen. Han dømmes til å betale oppreisning til henne på 120.000 kroner.

Mannen var også tiltalt for et annet voldtektsforsøk, men ble frikjent for dette på grunn av «for svak» bevissituasjon.

Den dømte mannen er opprinnelig fra Eritrea. Han er gift og har to barn.

