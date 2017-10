Uro for rettssikkerheten i Listhaugs asyl-pakke

NTB Innenriks

– Det har hele tiden vært viktig for SV å få ned saksbehandlingstiden, men det må ikke gå på bekostning av rettssikkerheten, sier SVs innvandringspolitiske talsperson Karin Andersen til NTB.

– Listhaug har ikke dokumentert hvordan så rask saksbehandling skal kunne sikre nøyaktig identitetsavklaring og grundig nok sjekk av asylgrunnen og sikkerheten i fluktlandet, legger hun til.

Også Venstre, KrF og Arbeiderpartiet krever forsikringer om at rettssikkerheten til asylsøkerne ivaretas når forslaget legges fram for Stortinget.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) presenterte gjennom Aftenposten onsdag et helt nytt asylsystem. Sentrale ingredienser er kortere saksbehandlingstid, raskere bosetting av dem som får opphold, og samling av alle asylsøkere i ett, stort mottak.

Listhaug forsikrer at forslagene ikke truer rettssikkerheten.

– Hvis det tar mer enn tre uker å behandle søknaden, så bruker man lengre tid. Rettssikkerheten er selvfølgelig det aller viktigste, sier hun til NTB.

– UDI sier man i en ideell situasjon kan greie å behandle 80 prosent av asylsøknadene innen tre uker. Om det ikke går, er ikke det noe nederlag for meg. Det viktigste er at det blir en god behandling. Men at det er et rom for å effektivisere, er det ingen tvil om, understreker Listhaug.

