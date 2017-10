Oslo Børs nærmer seg 800 poeng

NTB Innenriks

Omsetningen onsdag var høy og endte på 5,84 milliarder kroner, som er nesten en milliard mer enn tirsdag. Dagens omsetningsvinner ble Statoil som økte 0,5 prosent.

Vinneren blant de mest omsatte selskapene på hovedindeksen ble XXL, som steg 5,6 prosent etter å ha levert gode tall onsdag.

På andreplass blant de mest omsatte finner vi Telenor som gikk opp 4,9 prosent etter å ha levert et godt kvartalsresultat. Selskapet ble omsatt for mer enn 600 millioner kroner. Norsk Hydro endte opp 1,8 prosent til tross for svakere resultat i siste kvartal. Aker BP fortsetter oppturen og går opp 2,6 prosent etter en opptur på 6,5 prosent tirsdag. Selskapet kunngjorde tirsdag at de betaler 16 milliarder kroner for oljeselskapet Hess Norge, noe som gjør Aker BP til eneeier på Valhall-feltet.

De toneangivende aksjeindeksene i Europa hadde en svak dag. FTSE 100 i London falt 1,1 prosent, DAX 30 i Frankfurt falt 0,6 prosent og CAC 40 i Paris gikk ned 0,5 prosent.

Oljeprisen holder seg fortsatt høyt og nordsjøoljen ble onsdag ettermiddag omsatt for 58,1 dollar fatet på spotmarkedet, det er 10 cent mer enn dagen før. Et fat amerikansk lettolje ved børsslutt ble omsatt for 52,1 dollar.

