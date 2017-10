Ny mistenkt varetektsfengslet for drapsforsøk i Oppegård

NTB Innenriks

Den siste ble siktet og varetektsfengslet sist uke. Siktelsen lyder på medvirkning til drapsforsøk, men politiet er foreløpig ikke helt sikker på hvilket forhold han har til familien, melder Østlandets Blad.

Det var ettermiddagen tirsdag 12. september at en 18 år gammel jente ifølge siktelsen ble forsøkt drept av sin egen familie.

Kvinnens 18 år gamle bror, 21 år gamle søster og hennes to foreldre ble to dager senere varetektsfengslet i fire uker. Alle er siktet for drapsforsøk på den 18 år gamle kvinnen fra Oppegård. Familien er av utenlandsk opprinnelse, men det er ikke kjent hvilket land de er fra.

Politiet har hele tiden vært åpne om at de jobber etter flere teorier, æresdrap er ett av disse.

– Det er naturlig å tenke æresrelatert vold. Vi etterforsker i det sporet, sa politioverbetjent Rikke Hallgren dagen etter voldsepisoden på Flåtestad.

Den 18 år gamle jenta ble stukket med en gjenstand. Politiet utelukker ikke at det kan være snakk om en kniv, men har ikke funnet noe våpen. Hun er nå ute av sykehus.

Tirsdag denne uken to av de siktede i saken fremstilt for fornyet fengsling. Politiet ba om fire nye uker for begge to. Det ble begjært lukkede dører under fengslingsmøtet.

Ingen av de siktede erkjente straffskyld under det første fengslingsmøtet, og alle motsatte seg fengsling.

Kvinnens to yngre brødre på 15 og 16 år er også siktet i saken, og er overført til barnevernet.

