Ingen avkryssing av julesanger på Nylund skole

Tirsdag skrev Stavanger Aftenblad at foreldrene ikke bare måtte krysse av for om ungene deres kan være med på årets julegudstjeneste, men også bestemme hvilke julesanger, både med og uten religiøst innhold, de vil at barna skal være med på å synge.

Nå går Nylund skole bort fra ordningen. Skolesjef Jørn Pedersen sier at skolen hadde de beste hensikter og gjorde et grundig arbeid med å utarbeide informasjon i forkant av julearrangementene.

– Men avkryssing av julesanger er unødig komplisert for både lærere og foreldre, sier Pedersen.

Nå blir foreldrene bedt om å se bort fra informasjonsskrivene om julearrangementet.

Liste over sanger

Sangene med religiøst innhold var «Tenn Lys», «Det lyser i stille grender», «Et barn er født i Betlehem», og spesielt for sjettetrinnselever «Adventsnatt», «Pie Jesu» og «The Little Drummer Boy».

De andre sangene foreldrene skulle ta stilling til var «Et lys», «På låven sitter nissen», «Juletrall», «Den lure nissen» og «We Wish You a Merry Christmas».

Delte meninger

Parallelt med julegudstjenesten skal det arrangeres julesamling i skolens aula. Her var planen at foreldrene skulle krysse av for om eleven kunne delta eller ikke.

Rektor Frøydis Anthonsen sier det var driftsstyret ved skolen som bestemte fremgangsmåten.

Hun opplyste også at det var delte meninger i lærerstaben ved Nylund skole om fremgangsmåten som var valgt. Nå er den forkastet.

