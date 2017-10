NTB Innenriks

Treet falt over jernbanesporet ved Reinsvoll i Oppland og skadet kontaktledningen.

– Et tog må fjernes fra sporene før vi kan begynne med opprydningen, sa medievakt Linda-Theres Trondsen i Bane Nor til NTB etter at ulykken skjedde.

Klokka 14.14 opplyste Bane Nor på Twitter at strekningen var åpnet for trafikk igjen.

