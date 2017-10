Ungdomsskole innfører klemmeforbud for elevene

NTB Innenriks

«Ingen fysisk kontakt (klemming, handshake, knuffing etc.) i friminuttene mellom kl. 08.15–14.00», er et av punktene i skolens nye ordensregler, ifølge Stavanger Aftenblad.

– Bakgrunnen er at det har vært en del knuffing, klemming og hand-shaking som egentlig er positiv, men som ender opp i småkonflikter og gjerne med at noen ligger i bakken. Det er rett og slett veldig mye fysisk kontakt mellom en del elever på 8. trinn, sier skolens fungerende rektor Anja Sarita Røyneberg.

Elever avisen har snakket med, er ikke særlig begeistret for de nye reglene.

– Med det nye regelverket blir det nesten slik at vi ikke får vise følelser. Hvilket signal er dette å sende? Fysisk kontakt kan være viktig i et vennskap. Nå er til og med et vennskapelig klapp på skulderen forbudt på skolen, sier en av dem.

Den fungerende rektoren mener imidlertid at forbudet har gitt en merkbar forbedring i elevenes oppførsel etter at det ble innført mandag.

– Jeg tror elevene forstår hvorfor vi gjør dette. Og det er ikke alltid at klemming er positivt. For den som ikke får en klem, er klemmingen ikke så positiv. Nå skal vi kartlegge hvilke resultater vi får av nye regler, sier hun.

