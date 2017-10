Tre av ti pasienter i psykisk helsevern har opplevd nedlatende behandling

NTB Innenriks

En brukererfaringsundersøkelse som Folkehelseinstituttet gjennomførte høsten 2016 blant 1.683 døgnpasienter ved alle institusjonene inne psykisk helsevern, viser rom for forbedring på flere områder.

For eksempel svarer 24 prosent av pasientene at hjelpen og behandlingen de får ved institusjonen «ikke i det hele tatt» eller «i liten grad» gjør dem bedre i stand til å mestre psykiske plager, mens 36 prosent svarer «i noen grad».

– Det er faktisk en del som sier at de har blitt behandlet enten nedlatende eller krenkende en eller flere ganger, og det synes vi er veldig bekymringsfullt, sier forsker og prosjektleder Johanne Gran Kjøllesdal i Folkehelseinstituttet til P4.

I undersøkelsen kommer det også fram at mange pasienter synes de får for lite informasjon både om egen diagnose og behandlingstilbud. 36 prosent av pasientene svarer at de «ikke i det hele tatt» eller «i liten grad» har fått tilstrekkelig informasjon om sine psykiske plager eller diagnose. 29 prosent svarte «i noen grad».

