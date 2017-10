Skal undersøke seksuell trakassering i norsk mediebransje

NTB Innenriks

I Sverige har kampanjen #metoo ført til interne og eksterne etterforskninger av ansatte i TV4, SVT og Aftonbladet. I en kommentar har også Aftenposten-redaktør Sarah Sørheim fortalt om sin opplevelse av seksuell trakassering fra en norsk medieleder.

Nå skal Mediebedriftenes Landsforening (MBL) kartlegge hvor utbredt seksuell trakassering er i norsk mediebransje, skriver nettstedet Kampanje.

I Sverige avdekket en tilsvarende undersøkelse at hver tredje kvinnelige lederskribent, kronikkforfatter, sjefredaktør og kommentator vurderer å slutte med journalistikken som følge av trakasseringen de utsettes for i jobben.

– Jeg liker å tro at tilstanden er bedre her, og at vi er kommet lenger med likestillingen, sier MBL-leder Randi S. Øgrey til Kampanje.

Styrelederen i Norsk Redaktørforening, Harald Stanghelle, sier til NRK at han tror miljøet er «for gjennomsiktig» til at det som er avdekket i mediebransjen i Sverige og USA, kunne skjedd her i landet.

– Siste fem år

I en ringerunde Medier24 har gjort til elleve av Norges største mediehus, svarer både VG, NRK, Aftenposten, Bergens Tidende, TV 2 og Adresseavisen bekreftende på spørsmål om det har vært saker «om seksuell trakassering eller lignende forhold i din bedrift de siste fem årene».

Medier24 skriver at de ikke har gått i dybden på den enkelte sak ut over det medielederne har svart, og at det kan være variasjon i hvilke typer hendelser det er snakk om.

Personaldirektør Olav Nyhus i NRK sier at han ikke kjenner til «alvorlige tilfeller av seksuell trakassering», i NRK i nyere tid, men han er orientert «om ett konkret tilfelle som ledet til en formell reaksjon». Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 sier at de har hatt noen veldig få slike saker de siste årene, som har blitt håndtert internt i bedriften.

– Nulltoleranse

Sjefredaktør og direktør Espen Egil Hansen i Aftenposten sier de har hatt noen ganske få saker hvor seksuell trakassering har vært tema.

– Jeg er opptatt av å ha nulltoleranse på slike ting, så jeg tar det svært alvorlig og bruker en del tid på det, om det skulle dukke opp, sier Hansen.

Fire av de andre mediebedriftene Medier24 har snakket med, svarer at de ikke kjenner til slike saker. Discovery svarer at de ikke kommenterer eventuelle personalsaker.

Alle lederne svarer ja til at de ønsker at ansatte skal ta opp eventuelle episoder og opplevelser fra tidligere.

– Det vil jeg absolutt oppfordre til. Dette har vi nulltoleranse for i vår bedrift, svarer Adresseavisens sjefredaktør Kirsti Husby

