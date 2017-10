Oslos sjarm på Lonely Planets topp 10-liste for 2018

NTB Innenriks

«Oslos sjarm har seilt under den skandinaviske radaren altfor lenge, men denne kompakte hovedstaden stiger raskt», står det i Lonely Planets «Best in Travel 2018».

Boken trekker fram parker og kajakkturer på Oslofjorden, «for ikke å snakke om en kaffekultur som kan måle seg med København og Stockholm». Oslo er den eneste nordiske byen på topp 10-listen, som toppes av Sevilla i Spania.

– Oslo har kommet inn på vår topp 10-liste over byer som bør besøkes i 2018 fordi besøkende kan oppdage nyskapende arkitektur og museer de ikke kan gå glipp av ved siden av kule barer, bistroer og kafeer. Med mye både å se og gjøre neste år, har det aldri vært et bedre tidspunkt for å besøke denne kule skandinaviske hovedstaden, forklarer redaktør Tom Hall i guidebok-forlaget.

Christian Lunde, administrerende direktør i Visit Oslo, mener at å komme på en av Lonely Planets topp 10-lister er noe av det største man kan oppnå i reiselivsbransjen.

– Dette er helt rått! Å bli valgt ut av Lonely Planet er en stor ære for oss, sier Lunde.

Chile topper topp 10-listen for land å besøke, Belfast og Causeway coast utpekes som den beste regionen og Tallinn i Estland som stedet reisende får mest for pengene.

(©NTB)