Mette-Marit: – Jeg lever godt med pressen

Både kviss og «fake news» sto på programmet da kronprinsesse Mette-Marit møtte tidligere VG-redaktør Torry Pedersen til samtale om medienes rolle tirsdag.

– Hva er egentlig fake news, spurte kronprinsessen.

– Det er intendert desinformasjon, svarte Pedersen.

– Kronprinsessen har blitt utsatt for tre ting, både fake news, dårlig journalistikk og journalistikk du ikke liker, sa Pedersen, noe som fikk kronprinsessen til å bryte ut i latter.

– Jeg lever godt med det, det er egentlig helt greit for meg, svarte hun.

Men mediene må stille høyere krav til kildekritikk og journalistisk integritet, mener kronprinsessen.

– Alle gjør feil, konstaterer hun.

Samtalen ble arrangert under konferansen Sikt 2017 i Kristiansand, der kronprins Haakon har samlet rundt 200 unge ledere og talenter. Deltakerne kommer fra offentlig og privat sektor, organisasjonsliv, akademia og kulturinstitusjoner.

Tidligere i år refset kronprinsessen norsk presse for det hun mener er uverdig oppførsel i dekningen og omtalen av sønnen Marius Borg Høiby (20).

I januar sendte hun et åpent brev til mediene der hun skrev at deler av pressen har utsatt sønnen for press gjennom å skrive om «ungdommelig ubetenksomhet».

Dagen etter kunngjorde Norsk Redaktørforening at de ville ta initiativ til et møte mellom kongehuset og norske medier.

Samme måned dro Marius Borg Høiby til California for å studere økonomi og administrasjon, blant annet for å slippe unna norsk presse.

