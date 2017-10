Mannen bak innvandringsregnskapene får ikke forske for SSB

NTB Innenriks

Holmøy har de siste årene blant annet gjort seg bemerket med sine fremskrivninger av økonomiske konsekvenser av innvandring til Norge.

Blant arbeidene han har deltatt i, er Perspektivmeldingen 2017 og Brochmann II-utvalget, som utredet konsekvenser av høy innvandring til Norge.

I september la Holmøy fram nye tall som viser at innvandring til Norge vil koste 10.000 kroner ekstra i skatt per person hvert år fra 2025.

Urettferdig behandling

Mandag fikk Holmøy beskjed om at han ikke lenger får jobbe med forskning i byrået. Begrunnelsen skal være at han ikke har publisert på nivå 2, altså i de høyest rangerte tidsskriftene.

– Jeg føler meg urettferdig behandlet etter at jeg i svært mange år har fått beskjed fra både ledelse og eksterne oppdragsgivere om at jeg har gjort en god innsats på prosjekter som SSB har villet at jeg skulle jobbe med, fordi helt nye vurderingskriterier nå gis tilbakevirkende kraft, sier han til Minerva.

I tillegg til Holmøy blir også 25 andre forskere omplassert.

– SSBs ledergruppe vedtok tidlig i september å redusere antall medarbeidere på forskningsavdelingen fra om lag 75 til under 50, sier forskningsdirektør Kjetil Telle, som forklarer endringen slik.

– Vi reduserer antall stillinger på forskningsavdelingen og oppretter tilsvarende antall stillinger i statistikkavdelingene, fordi vi mener behovet for ressursene vil være større der framover, sier han.

Angret på innvandringsregnskap

Christine Meyer, som har hatt direktørjobben i Statistisk sentralbyrå siden september 2015, sa tidligere i år at hun tviler på at hun ville sagt ja til at SSB skulle utarbeide et innvandringsregnskap dersom oppdraget for første gang hadde blitt gitt i dag. Under et frokostseminar i regi av Dagens Næringsliv i mars i år, kalte hun innvandringsregnskapet et «sårt punkt».

– Hadde det vært spørsmål om vi skulle gjøre det for første gang mens jeg har vært direktør, ville nok min holdning vært at vi ikke skulle si ja til dette, sa Meyer.

SSB leverte sitt første innvandringsregnskap i 2013 i forbindelse med det første Brochmann-utvalget, som vurderte konsekvensene av migrasjon for den norske velferdsmodellen.

I desember ble i fjor ble det ifølge Dagens Næringsliv klart at byrået i løpet av 2017 skal utarbeide to rapporter, «Kriminalitet blant innvandrere i Norge» og «Botid og kriminalitet blant innvandrere i Norge», på oppdrag for Justisdepartementet.

