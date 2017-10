Listhaug varsler fullstendig omlegging av asylbehandlingen i Norge

NTB Innenriks

Alle asylsøkere bør samles i ett ankomstsenter, foreslår innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp), ifølge Aftenposten. Åtte av ti skal få sin asylsøknad avgjort mens de bor på senteret.

Målet er at samtlige asylsøkere som kommer til Norge, skal samles i det gamle Smart Club-bygget ved E6 i Råde i Østfold, som ble tatt i bruk som ankomstsenter under flyktningkrisen i 2015,

Her skal åtte av ti asylsøknader behandles i løpet av tre uker, mens asylsøkerne bor der. Anslaget er basert på hva Utlendingsdirektoratet anslår er mulig å få til.

Store gevinster

Ankomstsenter Østfold (AØ) skal driftes av Hero og vil ved behov ha en kapasitet på 1.000 sengeplasser. Ifølge UDI vil det i gigantbygget være fasiliteter som skal dekke beboernes daglige behov de få dagene de må oppholde seg der.

Sylvi Listhaug mener den foreslåtte omleggingen av mottak og behandling av asylsøknader vil gi store gevinster.

– Reduserte mottaksutgifter, bedre kvalitet i asylsaksbehandlingen, raskere retur og, ikke minst, raskere bosetting og integrering, sier hun til Aftenposten.

– De som får avslag, skal umiddelbart sendes ut av landet, ideelt sett direkte fra ankomstsenteret. De som får opphold, skal rett til et integreringsmottak, eventuelt direkte til en kommune for bosetting, sier Listhaug.

Rettssikkerhet?

Arbeiderpartiet støtter flere av målsettingene, men stiller blant annet spørsmål ved hvordan rettssikkerheten skal ivaretas.

– Vi kan støtte flere av intensjonene, deriblant effektiv søknadsprosess av asylsøknader, rask integrering og rask bosetting, sier Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson Stein Erik Lauvås til NTB.

Men vi har flere spørsmål, blant annet om rettssikkerheten til asylsøkerne. Hvordan skal den ivaretas, spør Lauvås.

Han mener også at Listhaug må redegjøre for kapasiteten på 1.000 sengeplasser.

– Det er mange mennesker. Senteret i Østfold er stort, men ikke så stort, mener han.

Lauvås sier Arbeiderpartiet vil ha en rekke spørsmål til Listhaug, dersom hun velger å legge fram dette som et forslag for Stortinget.

– Jeg regner da med at hun vil komme med et gjennomarbeidet forslag som vil vise alle sider ved saken, og at det viktige spørsmålet om rettssikkerhet også blir behandlet, sier han.

Stortingsrepresentant Ketil Kjenseth (V) sier Venstre vil rose planene.

– Rask saksbehandling, ned mot tre uker, er en sak Venstre og Frp har vært helt enige om, sier han til Aftenposten.

(©NTB)