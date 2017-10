Lagmannsretten reduserte straffen til overgrepsdømt tannlege

NTB Innenriks

Mannen hadde anket en straff på ett år og sju måneder fra Sør-Gudbrandsdal tingrett og fikk denne redusert med fem måneder, ifølge Gudbrandsdølen Dagningen.

Eidsivating lagmannsrett kom fram til at tiltales forklaring om at det ikke ble brukt makt ved et spesifikt overgrep, ikke kunne utelukkes, og at denne tvilen skulle komme tiltalte til gode.

Tannlegen dømmes til å betale oppreisningserstatning til tre av kvinnene, på 90.000, 25.000 og 40.000 kroner.

I tingretten ble mannen dømt for å ha hatt samleie med en pasient på tannlegekontoret og forsøkt å skaffe seg seksuell omgang med tre andre pasienter. Tingretten omtalte handlingene som et grovt tillitsbrudd overfor pasientene.

Mannen jobber ikke lenger som tannlege.

