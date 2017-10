Hærverk på omdiskutert kunstverk politianmeldes

NTB Innenriks

Det uferdige kunstverket med et budsjett på 400.000 kroner har de siste dagene vekket oppmerksomhet langt utenfor kommunegrensen. Mandag ble installasjonen fjernet av sikkerhetshensyn, blant annet fordi noen hadde skåret over en stropp som var med på å sikre bærekonstruksjonen.

– Vi har en dialog med lensmannen i Midt-Gudbrandsdal om hvem som skal anmelde skadeverket, om det blir vi som kommune eller kunstneren som gjør det. Det er såpass store verdier vi snakker om at vi ikke bare kan ignorere det, sier ordføreren i Nord-Fron kommune, Rune Støstad (Ap), til VG.

– Veldig lei oss

Kunstner Joar Nango er skuffet over at installasjonen ikke har fått stå i fred.

– Vi er veldig lei oss. Stroppene som var med på å sikre bærekonstruksjonen var skåret over med kniv, det var hengt opp dametruser med avføring og det var festet lapper med stygge kommentarer. Vi mener det er kommunens oppgave å politianmelde slikt, men hvis ikke de tar ansvar, skal vi gjøre det selv, sier Nango til avisen.

Han opplyser at det private næringslivet på Kvam har tilbudt seg å ta over kunstprosjektet, og at de nå vurderer tilbudet.

– Mye liv

GD skriver at flere lokale krefter har gått sammen om en plan om få satt opp kunstverket et annet sted i Kvam.

– Vi ser at det vekker oppsikt, og mange vil se det. Dette er noe bygda trenger. Dette er bra for Kvam, sier Lars Tungen i selskapet Abaris i Kvam, som er en av dem som nå ønsker å bevare kunstverket.

Han har tirsdag vært i samtaler med andre bedrifter i området og med kunstnerne.

– Jeg har hatt kontor ved parken og sett på kunsten og at folk kommer hit. Jeg har aldri sett så mye liv her. Dette har fått oppmerksomhet, sier han til lokalavisen.

I dialog

Nord-Frons ordfører Rune Støstad sier at han har hatt dialog med gruppen som vil ta over kunstverket.

– Vi må ta denne forespørselen på alvor og drøfte dette med de andre partene i denne saken. Dette handler om å avslutte samarbeidet eller om vi skal gå videre med prosjektet Det disse har skissert, er en mulighet til å ta dette videre.

(©NTB)