Forlenget varetekt for drapssiktet kvinne i Kristiansand

Politiet fikk tirsdag medhold i begjæringen om å forlenge varetektsfengslingen av kvinnen, skriver Fædrelandsvennen. Den 42 år gamle kvinnen må dermed sitte fengslet i fire nye uker. Hun underlegges brev- og besøksforbud i hele perioden.

Kvinnen ble i slutten av september siktet for å ha drept sin 52 år gamle far i 2002 og sin 67 år gamle samboer i 2014. 27. september ble hun varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, men valgte i samråd med sin forsvarer å anke avgjørelsen. Den anken ble avvist av lagmannsretten.

Kvinnen nekter straffskyld for drap, og hun har ikke ønsker å forklare seg for politiet.

– Vi mener det ikke er grunn til å mistenke at det har skjedd et drap. Det er således heller ikke skjellig grunn til å mistenke at hun har begått et drap, sier kvinnens forsvarer, Olav Sylte.

Kristiansand tingrett mener på sin side at vilkårene for å holde kvinnen fengslet i ytterligere fire uker er oppfylt.

