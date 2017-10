Bakke-Jensen avfeier uro for økt USA-nærvær 

NTB Innenriks

Bakke-Jensen var tirsdag i Rena militærleir med pressen på slep for å hilse på nylig hjemvendte soldater fra Telemark bataljon. I tett snøvær fikk finnmarkingen seg også en kjøretur i Hærens oppgraderte CV 90-stridsvogn.

Diskusjonen om amerikansk nærvær, Russland og norsk basepolitikk havner nå på den ferske forsvarsministerens bord. Bakke-Jensen mener man må skille mellom fremmede baser på norsk jord og alliert trening.

– Vi skal være tydelige på dette også overfor Russland – det er åpenhet om hvem som er her, hva de gjør og hvor de trener. Dette har vi gjort i mange tiår. Det er svaret på denne debatten, sier han til NTB.

– Gir stabilitet

Bakke-Jensen avviser kontant at Russland har noen grunn til å la seg provosere av regjeringens politikk.

– Det er viktig for oss å vise at vi er en pålitelig partner i alliansen, også overfor Russland. Det handler om stabilitet, tydelighet og at vi er «lesbare», sier han.

Men fra forskerhold stilles det spørsmål ved om det amerikanske nærværet, blant annet i form av såkalt rotasjonstrening på Værnes, virkelig styrker norsk sikkerhet, eller om det snarere provoserer Russland og dermed svekker sikkerheten. Flere politiske partier mener dessuten treningsopplegget utfordrer norsk basepolitikk.

Baseerklæringen fra 1949 sier at fremmede makter ikke skal ha baser for stridskrefter på norsk grunn i fredstid.

– For enkelt

Seniorforsker Julie Wilhelmsen ved NUPI er bekymret for signaleffekten av regjeringens politikk

– Man har vært veldig opptatt av å avskrekke overfor Russland. Man har avvist deres veldig hissige reaksjoner på disse tiltakene som en slags propaganda som man ikke kan ta hensyn til, fordi det ville være et knefall. Det er altfor enkelt, synes jeg.

Wilhelmsen mener vi i Norge i det minste må diskutere om det økte amerikanske nærværet styrker vår sikkerhet.

– Vi må være veldig obs på hva slags symbolikk som ligger i dette hvis vi skulle ha American marines som «grensevakt i nord». Det er ikke klok politikk, og vi bør finne andre måter å styrke Forsvaret på, spissformulerer hun.

Amerikanske «boots on the ground» i land nær Russlands grenser er nemlig akkurat det landet frykter og har skrevet inn i sine offisielle dokumenter at de frykter, understreker Russland-kjenneren.

– Retorisk øvelse

SV, Sp og Rødt er bekymret for at amerikanske infanterister endrer den norske forsvars- og sikkerhetspolitikken fundamentalt ved at de ikke bare er i landet for å trene i en begrenset periode, men skal gå inn og tette hull i det norske forsvaret mer permanent.

– Jeg er bekymret for at det skjer en vesentlig dreining av norsk forsvarspolitikk uten en opplyst debatt, sa SV-leder Audun Lysbakken til Klassekampen nylig.

Mest av alt en retorisk øvelse, mener Bakke-Jensen.

– Vi har siden krigen basert vårt forsvar på at vi skal ha samarbeid innenfor NATO og øve sammen med dem.

Statsråden mener det er en umulig oppgave å «millimetermåle» det allierte nærværet i Norge.

– Det er ingen outsourcing av Forsvaret, dette?

– Nei. Vi bygger jo opp et nytt og bedre forsvar nå, rett og slett fordi tiden dessverre er slik, sier han med henvisning til langtidsplanen for Forsvaret.

(©NTB)