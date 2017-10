Vannstanden på vei tilbake i de fleste vassdragene på Sørlandet

NTB Innenriks

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skriver i sin siste analyse mandag morgen at vannet fortsatt stiger i Todalselv ved Flaksvatn, og at flomvarselet for dette området er på oransje nivå. Utover dette ser flommen ut til å være på retrett, men det betyr ikke nødvendigvis at faren for skader er over.

– Rask senkning av vannstanden etter flom kan også forårsake utglidninger lokalt. Vær spesielt oppmerksom på utglidninger i områder hvor det er kartlagt kvikkleire og i områder med marine avsetninger, skriver NVE.

Det er varslet mer nedbør tirsdag, og myndighetene følger situasjonen tett.

Veien åpnet

Strekningene på E18 som var stengt på grunn av flommen, ble åpnet igjen natt til mandag. Agder politidistrikt bekrefter at vannet har begynt å trekke seg tilbake.

– Det har ikke kommet inn noen nye meldinger, det har vært helt stille, sa operasjonsleder Per Kristian Klausen til NTB klokken 5 mandag morgen.

Flere fylkesveier er imidlertid fortsatt stengt.

Tvedestrand hardt rammet

I helgen ble den lille trehusbyen Tvedestrand hardt rammet. Søndag gikk innsjøen Tjenna i byens sentrum langt over sine bredder og førte til at vannet sto opp etter husveggene.

Allerede tidlig søndag ettermiddag var det blitt så dramatisk at rådmann Jarle Bjørn Hanken ba folk holde seg unna sentrum, ifølge NRK.

En lang rekke veier ble oversvømt og totalt uframkommelige for biler i Aust-Agder. Hovedfartsåren E18 ble stengt mange steder fra Porsgrunn og gjennom store deler av fylket og fram til Kristiansand.

