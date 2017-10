Politimann i Nordland dømt for overgrep 

NTB Innenriks

Politimannen er dømt for overgrep mot ei jente som var 15 år gammel, skriver Avisa Nordland. Overgrepene han er dømt for skjedde i 2015.

Politimannen erkjente ikke straffskyld i retten. Han ønsket ikke å forklare seg i politiavhør like etter at han ble pågrepet, men i retten forklarte han at det ikke hadde skjedd noe mellom ham og jenta.

Retten festet imidlertid lit til jentas forklaring og konkluderer med at den fremstår som troverdig på alle punkter.

Politimannen må betale 40.000 kroner i oppreisning til jenta.

Det var i tiltalebeslutningen tatt forbehold om å legge ned påstand om rettighetstap knyttet til mannens arbeid hos politiet, men aktor, førstestatsadvokat Bjørn Kristian Sokne, gjorde det i sin innledningsprosedyre klart at et slikt krav ikke ville bli en del av straffesaken. Dette vil bli behandlet sivilt.

