Ny styreleder i Boligbygg

– Ny styreleder skal blant annet ha ansvaret for den eksterne granskingen som iverksettes. Det er avgjørende at vi kommer til bunns i denne saken og gjenreiser tilliten til Boligbygg. Jeg har stor tro på at Stig Bech med sin erfaring og kompetanse er rett person og har et uhildet blikk på jobben som skal gjøres, sier Geir Lippestad (Ap), byråd for næring og eierskap i Oslo.

Bech er eiendomsadvokat og partner i advokatfirmaet BA-HR. I tillegg settes også nåværende styreleder i Undervisningsbygg, Steinar Maningen, inn som nytt styremedlem i Boligbygg.

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger. Foretaket har ansvaret for over 11.000 boliger der det bor mer enn 25.000 mennesker.

Dagens Næringsliv avslørte nylig at kommunen har kjøpt 51 leiligheter for 222 millioner kroner av konkursgjengangere. Ifølge avisen var det lite dokumentasjon ved flere av kjøpene. Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) har opplyst at Økokrim er varslet om saken.

Det nye styret i Boligbygg skal iverksette en ekstern gransking.

– Jeg mener det er fornuftig at det kommer nye krefter inn i styret i en så alvorlig og krevende sak. Inntil alle forhold er avklart, er alle kjøp i Boligbygg stanset, sier Lippestad i en pressemelding.

