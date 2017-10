Ny Nobel-kamp i Frp

NTB Innenriks

Etter 18 år som medlem av Nobelkomiteen måtte Ytterhorn ha en tenkepause før hun konkluderte. I helgen ble svaret klart: 76-åringen ga beskjed til valgkomiteen i Frp om at hun ønsker en ny periode i komiteen som tildeler Nobels fredspris.

– Jeg treffer mange spennende mennesker. Og det er fremdeles et spennende arbeide, sier Ytterhorn til Aftenposten.

Samtidig har den tidligere partilederen Carl I. Hagen (73) meldt sin interesse for å gå inn i Nobelkomiteen, slik han også gjorde i 2011.

Kan bli en annen

Lederen av valgkomiteen i Fremskrittspartiets stortingsgruppe, Ulf Leirstein, bekrefter overfor NTB at både Hagen og Ytterhorn ønsker å være kandidater. Men samtidig understreker han at det ikke trenger å bli noen av dem:

– Det står ikke nødvendigvis bare mellom Hagen og Ytterhorn når Frps plass i Nobelkomiteen skal besettes. Vi har mange gode kandidater i vårt parti, og jeg forventer flere forslag når også stortingsgruppa inviteres til å komme med forslag, sier Leirstein til NTB.

Isfront

Hagen selv svarer slik på NTBs spørsmål om han fortsatt ønsker seg en plass i Nobelkomiteen etter at Ytterhorn har varslet sin interesse for å fortsette.

– Jeg har ingen kommentar, sier mannen som i 2011 trakk seg som partiets eldregeneral etter at han ble vraket til fordel for Ytterhorn i avstemningen i Frps stortingsgruppe.

Prosessen førte til at et allerede kaldt forhold mellom Ytterhorn og Hagen frøs til is:

– Hun kunne ha trukket seg og latt meg få nobelvervet, om ikke annet enn i takknemlighet for alle politiske muligheter og meningsfullt arbeid jeg hadde sørget for at hun fikk, sier Hagen i Gunnar Ringheims bok «Frp – rett fra levra».

Valgbar som vara?

Nobelkomiteen velges av Stortinget etter at partiene har fremmet forslag på sine kandidater. Komiteen skal for øvrig opptre uavhengig av norske myndigheter.

Dersom Frps stortingsgruppe skulle komme til å peke på Hagen, kan det utløse en debatt om den tidligere partiformannen er valgbar eller ikke. Usikkerheten knytter seg til om regelen som sier at en sittende stortingsrepresentant ikke kan sitte i Nobelkomiteen, også omfatter vararepresentanter til Stortinget. Hagen ble nemlig første vara fra Oslo ved høstens stortingsvalg.

