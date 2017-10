NVE oppjusterer flom- og skredvarselet for Sørlandet 

NTB Innenriks

Det er ventet opptil 70 millimeter regn i disse områdene fra tirsdag morgen.

De største nedbørsmengdene ventes i Telemark, men vassdrag i Aust-Agder med fortsatt stor vannføring etter helgas regnvær er spesielt utsatt. Det ventes vannføringer på oransje nivå i begge disse områdene.

Flomvarselet hadde mandag formiddag kategorien gult, som er det laveste varslingsnivået. Nivå gult opprettholdes for Vestfold, men ved ettermiddagstider tirsdag oppjusteres det til oransje i Telemark og Aust-Agder.

– Oransje er det nest høyeste varslingsnivået, og innebærer at det kan ventes omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder, skriver NVE.

Rammer like etter flomkaos

Mandag morgen var vannstanden på vei ned i de fleste elvene på Sørlandet etter at et voldsomt regnvær i helgen sørget for vannkaos og flere stengte veier. Blant annet var E18 stengt flere steder, men trafikken går nå som normalt.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skriver i sin analyse at vannet fortsatt stiger i Todalselv ved Flaksvatn, og at flomvarselet for dette området er på oransje nivå. Utover dette ser flommen ut til å være på retrett, men det betyr ikke nødvendigvis at faren for skader er over.

– Rask senkning av vannstanden etter flom kan også forårsake utglidninger lokalt. Vær spesielt oppmerksom på utglidninger i områder hvor det er kartlagt kvikkleire og i områder med marine avsetninger, skriver NVE.

Tvedestrand uheldige igjen

I helgen ble den lille trehusbyen Tvedestrand hardt rammet. Søndag gikk innsjøen Tjenna i byens sentrum langt over sine bredder og førte til at vannet sto opp etter husveggene.

Allerede tidlig søndag ettermiddag var det blitt så dramatisk at rådmann Jarle Bjørn Hanken ba folk holde seg unna sentrum.

Tirsdag vil byen nok en gang være blant dem det går verst utover, selv om det er Telemark som vil få mest nedbør, forteller statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl til NRK.

–Det er grunn til å anta at når det gjelder Sørlandet, er det områdene lengst øst i Aust-Agder som vil få mest nedbør. Tvedestrand ligger i dette området, så det vil nok komme mye nedbør der, sier han.

Kronprinsbesøk

Ødeleggelsene på Sørlandet er allerede omfattende etter helgens uvær.

Kronprins Haakon besøkte mandag Vest-Agder i forbindelse med konferansen SIKT 217 i Kristiansand, men fikk også se skadene på biler, hus og veier ellers i regionen.

–Det er jo veldig dramatisk. Du tenker først og fremst på dem som er rammet og får hverdagen sin snudd på hodet. Heldigvis har det ikke gått menneskeliv tapt, men det er snakk om store verdier som har blitt påvirket. Det er alvorlig nok det, sier han til NRK.

(©NTB)