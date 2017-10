Mann dømt til elleve års fengsel for å ha drept sin egen far

NTB Innenriks

Drapet skjedde natt til mandag 7. mars i fjor. Ifølge dommen låste 53-åringen seg inn i huset til foreldrene om natten og slo faren i hjel, skriver Telemarksavisa. Det var hans egen mor som fant ektemannen død i sengen neste morgen.

53-åringen har erkjent at han sto bak drapet, men nektet straffskyld under rettssaken. Han mener han var utilregnelig på gjerningstidspunktet, men dette var rettens sakkyndige ikke enige i.

– Uten at det har hatt avgjørende betydning for konklusjonen, bemerkes også at det har fremkommet i retten at tiltalte tidligere skal ha sagt til en venn at han vurderte å ta livet av faren. I samtalen med de sakkyndige bekreftet han dette og forklarte at han den gangen ikke turte å gjøre det, står det i dommen.

