Justisministeren måtte svare om bruk av materiale fra omstridt overgrepsetterforskning

Bakgrunnen for spørsmålet er VGs avsløring av hvordan australsk politi tok over driften av et forum på det såkalte mørke nettet. Her delte politifolkene blant annet overgrepsbilder, for å unngå å vekke mistanke blant brukerne.

KrFs justispolitiske talsmann ville ha svar på om norske borgere hadde vært involvert på forumet, enten som overgripere eller ofre, hva politiet gjør med dette, og om bevisene kan brukes i Norge.

Mandag fikk han skriftlig svar fra justisminister Per-Willy Amundsen (Frp). Han er enig i at overgrep mot barn er av den mest alvorlige kriminaliteten som finnes, og understreker at regjeringen prioriterer arbeidet med å forebygge og bekjempe dette.

Han viser også til at det er sentralt i politiets arbeid å identifisere ofre, men når det kommer til spørsmålet om bruk av australske bevis i Norge, er svaret:

–Politiet og påtalemyndigheten skal som ledd i etterforskning av lovbrudd innhente og vurdere alle tilgjengelige bevis, også bevis innhentet av utenlandske myndigheter.

Deretter påpeker han at han ikke kan kommentere enkeltsaker, derunder detaljene rundt den politioperasjonen som har skjedd i regi av australsk politi.

Ropstad sier til VG at han er lite imponert over svarene. Særlig over at han ikke svarer på om metoder politiet anvender i andre land kan være i strid med norsk lov.

–Jeg har forståelse for at statsråden ikke kan gå inn i den aktuelle saken fra Australia, men jeg må si jeg er skuffet over hvor passivt han svarer, sier Ropstad.

