Ingen tilleggsstraff for Gjermund Cappelen

NTB Innenriks

Dommen uten straff falt i saken om innførsel og salg av 1,4 tonn hasj. Cappelen satt tiltalt i denne saken hvor medlemmer av det omfattende nettverket hans også ble dømt.

Cappelen var selv til stede da dommen ble lest opp mandag morgen, skriver Budstikka. Fordi han allerede er dømt til 15 års fengsel i Jensen-saken, konkluderte retten med at han ikke skal ilegges noen ytterligere straff.

– Dommen skal verken være mildere eller strengere enn om de to sakene var blitt behandlet samlet, leste tingrettsdommer Cecilie Walnum fra dommen.

– Det var vel som forventet, sier Cappelen til VG etter å ha hørt dommen.

Til dommeren sa Cappelen at han tar betenkningstid for å vurdere ankespørsmålet, men sier til avisen at det kun er en formalitet.

– Dommen ankes, sier han til VG.

Cappelen og hans forsvarer, advokat Benedict de Vibe, har ment at strafferabatten Cappelen fikk i saken med Eirik Jensen, skulle vært større enn seks år.

(©NTB)