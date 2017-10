Guyana vil ha norske regnskogmillioner utbetalt

NTB Innenriks

Guyana ble i 2008 lovet halvannen milliard kroner fra Norge for å holde avskogingen på fortsatt lavt nivå.

Blant annet ble 600 millioner øremerket et vannkraftverk i Amazonas-regnskogen. Dette prosjektet er nå skrinlagt av regjeringen i landet. I tillegg har Norge holdt tilbake 300 millioner kroner fordi landet ikke har oppfylt forutsetningene i avtalen, skriver Bergens Tidende.

Regjeringen i landet mener imidlertid at alle betingelsene er oppfylt. Striden står blant annet om landets kraftforsyning.

– Norge ser ut til å ha problemer med at vi ønsker å bruke naturgass i energimiksen vår. Vi har sagt til Norge at naturgass er ren energi, selv om den ikke er fornybar, sier styresettminister Joseph Harmon til avisen Stabroek News.

Norske myndigheter er ikke enig.

– Naturgass er fossilt brensel. Overgangen til 100 prosent ren og fornybar energi er en av hovedpilarene i partnerskapet mellom Norge og Guyana og en del av landets nasjonale klimamål, sier Per Fredrik Pharo, leder for regjeringens internasjonale klima og skoginitiativ.

Han viser også til at det i fjor ble avtalt at Guyana skulle levere et såkalt veikart for ren og fornybar energi. Dette ble avtalt da klimaminister Vidar Helgesen (H) møtte Guyanas president David Granger i fjor. Et slikt veikart er ikke oversendt til Norge.

