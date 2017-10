Full priskrig på smågodt

NTB Innenriks

Ifølge Nettavisen ble prisen på smågodt satt ned til 7,45 kroner per hekto i Coops lavpriskjeder Extra og Obs mandag morgen.

– Nå er det mye fest og moro med halloween, og da vil vi gi ekstra gode tilbud, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop.

Det tok ikke lang tid før både Rema 1000 og Kiwi kastet seg inn i priskrigen og også satte ned sine priser til 7,45 kroner hektoet.

– Som vi har sagt mange ganger før, så gir vi oss aldri på pris. Hvis vi oppdager at en lavpriskonkurrent setter ned prisen på et produkt, så svarer vi, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi.

Ifølge Nettavisen er smågodt på tilbud også i tre andre Coop-kjeder: Matkroken, Coop Prix og Coop Marked. Her selges det for 8,90 kroner per hekto. I tillegg har Europris en kampanje med smågodt til 6,90 kroner per hekto.

I helgen ble det kaos i flere Coop Mega-butikker da prisen på smågodt ble satt ned til 30 kroner per kilo for å markere kjedens 30-årsjubileum.

