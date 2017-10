Drapstiltalt erkjente straffskyld i retten

NTB Innenriks

Den 24 år gamle mannen fra Ballangen i Nordland erkjente straffskyld for drap og delvis straffskyld for drapsforsøk da retten ble satt i Narvik mandag, melder NRK. 24-åringen er tiltalt for drap på 21 år gamle Martin Bjørge Liebraathen fra Jessheim og drapsforsøk på en 20-åring fra Harstad under en biltur mot Narvik 1. november i fjor.

Ifølge obduksjonsrapporten ble den ferske studenten drept med 17 knivstikk bakfra da de tre satt i en bil i forbindelse med en mindre narkotikatransaksjon. Også det andre offeret ble påført skader, men reddet livet.

– Jeg ønsker ikke å gå inn på hva min klient vil forklare i retten, men jeg kan bekrefte at han vil fortelle at han var i en vanskelig og spesiell situasjon på det aktuelle tidspunktet. Han vil imidlertid ikke anføre selvforsvar, uttalte 24-åringens forsvarer, advokat Jon Anders Hasle, til Romerikes Blad før helgen.

Foreldrene til drapsofferet vil følge hele rettssaken mot den tiltalte, opplyser familiens bistandsadvokat til NRK.

(©NTB)