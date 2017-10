Bane Nor bryter loven om samiske stedsnavn

NTB Innenriks

Forrige uke meldte NRK at ikke en eneste jernbanestasjon i Norge hadde samiske skilt, til tross for at flere av stedene har samiske navn.

Etter at lederen for Klagenemnda for stedsnavnssaker i forrige uke slo fast at myndighetene bryter loven når de ikke skilter stasjoner på samisk, innrømmer Bane Nor nå at de ikke kjente til disse reglene.

Ifølge stedsnavnsloven skal samiske og kvenske stedsnavn som brukes av folk som bor fast på eller har næringsmessig tilknytning til stedet, til vanlig brukes av det offentlige på kart, skilt eller i register sammen med eventuelt norsk navn.

– Vi må bare beklage at vi ikke har fulgt loven, og skiltet slik vi er pliktig, sier direktøren for stasjoner i Bane Nor, Knut Øivind Ruud Johansen, til NRK.

Han opplyser at Bane Nors jurister har sett på saken, og kommet fram til at det dreier seg om i alt åtte stasjoner hvor Bane Nor nå må skilte dobbelt.

Det gjelder stasjonene Bodø (Bådåddjo), Fauske (Fuossko), Lønsdal (Luonosvágge), Majavatn (Maajehjaevrie), Snåsa (Snååse), Narvik (Áhkánjárga), Rombak (Ruoppat), og Bjørnfjell (Bonjovárri).

Bane Nor tør ikke å love når skiltene er på plass.

– Det tør jeg ikke å love her og nå, men vi setter i gang med saken umiddelbart, sier Ruud Johansen.

