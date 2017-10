Vannføringen fortsetter å stige mange steder i Aust-Agder

NTB Innenriks

– I Tvedestrand-området er vannføringene størst og fører til store lokale oversvømmelser. Vannføringsstasjon Lundevatn (Tvedestrand) har akkurat kulminert på 294 kubikkmeter per sekund. Vannføringen er i dette området mye større enn den var under flommen i begynnelsen av oktober, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i sitt oppdaterte flomvarsel for Sørlandet klokken 18.30 søndag kveld.

Målestasjon Lilleelv i Arendal steg da fortsatt raskt, men var foreløpig på gult nivå. Ved målestasjon Gjerstad hadde vannføringen kulminert under gult nivå. Ifølge NVE er det store lokale forskjeller.

– Det frarådes nå sterkt å holde seg nær elver og bekker med stor vannføring, opplyser NVE.

