Stengt E18 og biler under vann i flommen i Agder

Vannføringen fortsatte å stige i deler av Aust-Agder søndag kveld, og i Tvedestrand-området har vannføringen vært langt større enn under storflommen for tre uker siden, fastslår Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i sitt oppdaterte flomvarsel for Sørlandet klokken 18.30 søndag kveld.

– I Tvedestrand-området er vannføringene størst og fører til store lokale oversvømmelser. Vannføringsstasjon Lundevatn (Tvedestrand) har akkurat kulminert på 294 kubikkmeter per sekund. Vannføringen er i dette området mye større enn den var under flommen i begynnelsen av oktober, skriver NVE.

E18 stengt i Agder

En lang rekke veier ble oversvømt og totalt uframkommelige for biler utover søndagen. Hovedfartsåren E18 ble stengt mange steder fra Porsgrunn og gjennom store deler av Aust-Agder og fram til Kristiansand.

I 19.30-tiden kunne imidlertid E18 åpnes for trafikk igjen på strekningen mellom Arendal og Tvedestrand. Østover var det imidlertid fortsatt altfor mye overvann til at biler kunne slippe til.

Til tross for at politiet hadde satt opp sperringer flere steder på E18, valgte mange bilister likevel å kjøre gjennom sperringene på kommunegrensen mellom Arendal og Tvedestrand, skriver Fædrelandsvennen.

Statens vegvesen hadde søndag følgende enkle oppfordring til bilistene i det flomrammede området:

– Trafikanter anbefales å ikke kjøre inn i flomrammede områder. Følg skilting og anvisninger fra politiet.

Verst i Tvedestrand

Tre uker etter storflommen på Sørlandet var Tvedestrand kanskje det stedet som fikk merke vannmassene hardest utover søndagen. Innsjøen Tjenna i sentrum gikk langt over sine bredder og førte til at vannet sto høyt opp på husveggene.

På parkeringsplasser druknet parkerte biler i flomvannet, fylkesvei 410 gjennom byen ble bedre egnet for båttrafikk enn biler og måtte stenges. Også strømmen forsvant.

– Tvedestrand sentrum har vannmengder som vi knapt kan huske å ha sett før, sier rådmann Jarle Bjørn Hanken i Tvedestrand kommune til NRK.

Allerede i 13-tiden var det blitt så dramatisk at han ba folk holde seg unna sentrum.

Trøbbel for TV-aksjonen

Det stigende vannet førte til at byens brannbiler ikke kom noen vei, og også søndagens TV-aksjon druknet i flomvannet.

– Vi synes ikke det er forsvarlig å sende ut folk. Dette er unntakstilstand, fastslo banksjef Bente Christensen i Sparebanken Sør overfor Tvedestrandsposten allerede før innsamlingsaksjonen skulle starte.

Også i Arendal var det områder der TV-aksjonen måtte avlyses på grunn av de enorme vannmassene, skriver Agderposten.

Etter at vannet i Tvedestrand hadde steget hele ettermiddagen, begynte det endelig å trekke seg tilbake i kveldingen.

Vannføringen ved målestasjonen Lilleelv i Arendal steg fortsatt raskt søndag kveld, men ble enn så lenge holdt på gult nivå. Ved målestasjon Gjerstad hadde vannføringen kulminert under gult nivå. Sognelva, en sideelv til Nidelva i Arendalsvassdraget, hadde søndag en vannføring som var større enn ved forrige flom.

For mandag er flomvarselet satt ned til gult nivå. Nivået er også gult for østlige deler av Vest-Agder og vestlige deler av Telemark.

