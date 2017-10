Ny sørlandsflom ga vannkaos på E18 og problemer for TV-aksjonen

NTB Innenriks

I storflommen for tre uker siden slapp den lille trehusbyen unna. Søndag gikk innsjøen Tjenna i Tvedestrand sentrum langt over sine bredder og førte til at vannet sto høyt opp på husveggene.

På parkeringsplasser druknet parkerte biler i flomvannet, fylkesvei 410 gjennom byen ble bedre egnet for båttrafikk enn biler og måtte stenges. Også strømmen måtte tas for at man skulle få pumpet bort vannet fra en trafostasjon.

– Tvedestrand sentrum har vannmengder som vi knapt kan huske å ha sett før, fastslo rådmann Jarle Bjørn Hanken i Tvedestrand kommune overfor NRK søndag ettermiddag.

Allerede i 13-tiden var det blitt så dramatisk at han ba folk holde seg unna sentrum.

Problemer for skolebussen

Selv om vannstanden hadde gått kraftig ned søndag kveld og man igjen kunne skimte mer og mer av asfalten, gir flommen store problemer for Tvedestrands skolebarn. Trolig blir det umulig å få busset barn som skal til skolen mandag morgen, forteller ordfører Jan Dukene.

– Hvis ikke veien her er temmelig vannfri, så kommer ikke bussene forbi. Da er det umulig for skolen. Det er en avveining vi må ta fortløpende. Barnehagene har vi kontroll på, sa Dukene til TV 2 søndag kveld.

Han hadde da sittet oppi grabben på en traktor for å få oversikt over situasjonen. Han medgir at det er lite kommunen kan gjøre når det kommer så mye nedbør på en gang som det har gjort denne helgen.

– Det er bare å konstatere at værfenomenet slår til, og det må vi etter hvert forholde oss til. Det er ikke lett å ta høyde uforutsette hendelser som dette.

E18 stengt i Agder

En lang rekke veier ble oversvømt og totalt uframkommelige for biler i Aust-Agder utover søndagen. Hovedfartsåren E18 ble stengt mange steder fra Porsgrunn og gjennom store deler av fylket og fram til Kristiansand.

I 21-tiden var det imidlertid bedring å spore. Vannet var da i ferd med å trekke seg tilbake de fleste steder på E18 i Aust-Agder, men hovedveien var fortsatt stengt mellom Tvedestrand og Kragerø.

Ved Dalenkrysset øst for Arendal steg vannet igjen søndag kveld, og ett felt ble stengt på grunn av flommen. Politiet vurderer om det blir nødvendig å stenge hele veien.

– Sett ned farten i området og vær tålmodig, tvitrer Agder-politiet, mens Vegvesenet ber folk om å holde seg unna flomområdene.

I Froland sto brua på Rislandsveien i fare for å kollapse ettersom et brokar var i ferd med å løsne. Brua skal ha fått skader etter forrige flom, noe som har gjort den ekstra skjør nå, skriver Agderposten.

Trøbbel for TV-aksjonen

I Tvedestrand druknet også søndagens TV-aksjon i flomvannet.

– Vi synes ikke det er forsvarlig å sende ut folk. Dette er unntakstilstand, fastslo banksjef Bente Christensen i Sparebanken Sør overfor Tvedestrandsposten allerede lenge før innsamlingsaksjonen skulle starte.

Også i Arendal var det områder der TV-aksjonen måtte avlyses på grunn av de enorme vannmassene, skriver Agderposten.

Selv om vannet var på vei tilbake i Tvedestrand, fortsatte vannføringen å stige i deler av Aust-Agder søndag kveld. Natt til mandag ventes det fortsatt noe nedbør, men i de fleste små og mellomstore vassdrag er toppen nådd, og vannføringen avtar, opplyste Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i sitt oppdaterte flomvarsel for Sørlandet klokken 22.00.

Arendalsvassdraget (Nidelva) ved Rygene ventes å nå toppen i løpet av mandag, nær begynnende skadenivå, men en god del lavere enn i storflommen i begynnelsen av oktober. En ny oppdatering fra NVE ventes mandag formiddag.

