Nedbør fører til flere stengte veier i Agder

Det regner fortsatt godt i Agder. Vannføringen stiger raskt i flere vassdrag og mange steder tilsvarer dette et oransje nivå i vannføring. Det er rapportert om flere stengte veier, et jordskred og store lokale oversvømmelser, spesielt på strekningen Grimstad–Risør, melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i et oppdatert flomvarsel der farenivået holdes på nest høyeste nivå.

Flere biler har kjørt seg fast i vannmengdene.

– Trafikanter anbefales å ikke kjøre inn i flomrammede områder. Følg skilting og anvisninger fra politiet, heter det i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Stiger videre

NVE advarer om at høyeste nivå ikke er nådd ennå. Sognelva, en sideelv til Nidelva, har nå en vannføring som er større enn ved forrige flom, og vannføringen er stigende. Nidelva stiger også godt, står det i det oppdaterte flomvarselet som ble lagt ut på varsom.no klokken 14 søndag.

Ifølge NVE ventes det fortsatt ikke vannføringer som vil gi skade i de regulerte vassdragene, men det frarådes å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. Ny oppdatering kommer innen klokka 19 søndag kveld.

Lokalt har det kommet opp mot 100 millimeter nedbør siste døgn fram til klokka 8 søndag morgen. Vesentlig mindre for store deler av varslingsområdet. Det ventes fortsatt mye regn søndag, opp mot 60 millimeter.

Det er fortsatt i Aust-Agder det kommer mest nedbør, men den ventes å avta søndag kveld. Vannføringen stiger nå raskt i flere vassdrag og nærmer seg vannføringer på gult nivå.

For mandag er flomvarselet satt ned til gult nivå. Nivået er også gult for østlige deler av Vest-Agder og vestlige deler av Telemark. Det er også utstedt jordskredvarsel på gult nivå for deler av Agder og Telemark.

Stengte veier

Klokken sju søndag morgen meldte politiet i Agder at de foreløpig ikke har fått meldinger om hendelser knyttet til værsituasjonen. Søndag ettermiddag var flere strekninger stengt eller delvis stengt på grunn av flom og fare for jordras.

Dette gjaldt blant annet E18 øst for Arendal på strekningen Jostadvann-Haslestad der politiet dirigerer trafikken forbi overvann via en gang- og sykkelsti. Strekningen er stengt for tunge kjøretøyer som må vente til en omkjøring er på plass.

Flere jordras

På gamle E18, nå fylkesvei 410, er det meldt om et jordras ved Laget mellom Tvedestrand og Risør. Raset dekker den ene kjørebanen. På samme vei, ved avkjørselen ned til Tvedestrand er det også gått et jordras.

Ifølge Vegtrafikksentralen øst er E18 stengt flere steder på strekningen mellom Kristiansand og Porsgrunn. Det er omkjøring via Drangedal via Treungen og Hynnekleiv til Arendal.

Politiet melder også om mye overvann på flere andre strekninger.

Både fylkesvei 7 Hødnebøkilen–Røysland i Risør og fylkesvei 31 Torpegrenda–Nygrenda på strekningen Beisland–Risdal ble stengt søndag

