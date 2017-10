Bestefar dømt til seks års fengsel for overgrep mot barnebarn

NTB Innenriks

Misbruket ble avslørt da en tenåringsjente høsten 2015 betrodde seg til en prest om at bestefaren hadde misbrukt henne. Presten kontaktet helsesøsteren på skolen til jenta, og etter å ha snakket med jenta anmeldte helsesøsteren bestefaren til politiet, skriver Drammens Tidende.

Til politiet fortalte jenta at hun hadde blitt misbrukt av bestefaren fra hun var seks år og fram til hun var 12 år. Da politiet kalte inn et annet barnebarn til avhør fortalte den andre jenta – som da var i 20-årene – at også hun var blitt misbrukt av bestefaren fra hun var seks-sju år.

Da mannen møtte i tingretten i september nektet han for å ha misbrukt barnebarna sine, men i dommen fra tingretten har han ikke blitt trodd.

Retten mener at jentene fremstår som troverdige og peker på at det tydelig var vanskelig for den yngste av jentene å snakke om hva som hadde skjedd. De peker på at begge jentene har slitt med store problemer i ettertid og slår fast at mannen " … har grovt utnyttet det nære tillits- og avhengighetsforholdet de fornærmede hadde til ham …»

I tillegg til seks års fengsel er mannen dømt til å betale erstatning på 200.000 kroner til den yngste jenta og 170.000 kroner til den eldste.

Ifølge mannens forsvarer er bestefaren uenig i dommen og har anket til lagmannsretten.

