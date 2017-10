Sykehuset Innlandet tar stilling til omdiskutert Mjøssykehus

NTB Innenriks

Administrerende direktør Sykehuset Innlandet, Alice Beate Andersgaard, la for en uke siden fram sykehusledelsens innstilling. Der ber de styret vedta at det nye Mjøssykehuset lokaliseres ved Mjøsbrua. Forslaget har møtt mye motbør, blant annet fra ordførerne i Hamar, Gjøvik, Elverum og Lillehammer som mener et nytt sykehus må ligge i en by og ikke i et tynt befolket område ved Mjøsbrua. Viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum begrunner plasseringen overfor NTB.

– Anbefaling om beliggenhet bygger på at Mjøsbrua er et knutepunkt som kan sørge for å bevare særpreget ved Innlandet, nemlig flere nokså like store byer rundt Mjøsa. Vi fant at ved å legge et felles sykehus til en av byene ville dette ha negative konsekvenser for de andre byene. En plassering ved Mjøsbrua vil best ivareta summen av de retningslinjene vi må forholde oss til, sier hun.

Styret i Sykehuset Innlandet skal etter planen behandle innstillingen fra klokka 12.30 i den store møtesalen i sykehusets lokaler i Brumunddal. Når styret har tatt en avgjørelse, skal saken behandles av Helse sør-øst. Den endelige avgjørelsen tas av Stortinget.

Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen kan et nytt sykehus stå ferdig tidligst i 2026, fordi et sykehuslån tidligst kan være klart i 2022, mens bygging er ventet å ta fem-seks år.

(©NTB)