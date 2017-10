Svensk klatrer savnet etter fallulykke i Lofoten

NTB Innenriks

Det var turkameraten hans som meldte fra om ulykken torsdag kveld.

– Vi fikk melding om at en klatrer hadde falt ned et stup klokken 21.40. Vi måtte gi opp redningsoperasjonen ved 1-tiden natt til fredag, sa operasjonsleder Kai Eriksen i Nordland politidistrikt til NTB fredag morgen. Letingen ble gjenopptatt da det ble lyst.

Klatrerne er begge menn i slutten av 20 årene fra Sverige.

– Det dreier seg om et langt fall, men vi får håpe på det beste, sier operasjonslederen.

Et redningshelikopter hentet ned turkameraten, som er fysisk uskadd, klokken 23.40 torsdag kveld.

Det vil fredag formiddag bli satt inn mannskaper fra de alpine redningsgruppen som skal søke til fots i terrenget. Disse vil bli fraktet inn med Sea King. Det vurderes også bruk av drone for å søke fra luften.

Politiet i Nordland opplyser at været i området er klart og fint og ikke vil være til hinder for leteaksjonen. Politiet anser aksjonen som et redningsoppdrag og har håp om å finne den savnede i live.

Vågakallen er 943 meter høy og ligger i Vågan kommune i Lofoten i Nordland, vest for Kabelvåg og Henningsvær på Austvågøya.

