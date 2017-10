Solberg lunken til kravet om egen bistandsminister

NTB Innenriks

– Jeg har et pragmatisk forhold til disse spørsmålene. Men mange argumenterer for en litt gammeldags utviklingspolitikk, sier Solberg til NTB.

Samarbeidspartiene Venstre og KrF mener Solberg burde ha gjeninnført en egen bistands- og utviklingsminister framfor å beholde europaministeren når hun først gjorde endringer i regjeringen.

Statsministeren ser det ikke på samme måte. Hun mener det er en styrke at utenriksministeren håndterer bistand og utvikling.

– Spørsmålene som Venstre og KrF er opptatt av, for eksempel at flere jenter skal få utdanning, er spørsmål som har hatt godt av at det er utenriksministeren som har håndtert dette, sier hun og fortsetter:

– Da har du både krig- og konflikt-perspektivet, du har internasjonale avtaler-perspektivet, og ikke bare det tradisjonelle «hvor skal vi bruke penger på statsbudsjettet»-perspektivet, som ofte har vært bistandsministernes perspektiv, sier hun.

