Solberg: – Berger Røsland får en viktig jobb

Statsminister Erna Solberg trakk under pressekonferansen etter statsrådsutnevnelsen fram at Berger Røsland er en dyktig jurist med bred erfaring som statssekretær for tre statsråder de siste tre årene. Hun fortalte også at utenriksminister Jan Petersen var imponert over hennes innsats som politisk rådgiver Utenriksdepartementet fra 2003 til 2005.

– Jeg husker at da Jan Petersen var utenriksminister under Bondevik 2-regjeringen, sa han til meg at hun gjorde den beste jobben i hele departementet, og at hun burde blitt statssekretær, men at hun var litt for ung, sa Solberg.

– EU-ministerposten er viktig. Det gjelder å ivareta norske interesser når EU og Storbritannia forhandler om brexit. Det er mange viktige deler som må samordnes i årene fremover, derfor har vi en egen task force på embetsmannsnivå, men det er også viktig at vi politisk følger dette tett. EU er vår viktigste samarbeidspartner på en rekke politikkområder, sa statsministeren under presentasjonen av de nye statsrådene.

Marit Berger Røsland er fra Lillestrøm, er jurist fra Universitetet i Oslo fra 2006 og har arbeidet som advokatfullmektig og advokat i Wiersholm, Mellbye & Bech i Oslo fram til 2014, avbrutt av en periode som dommerfullmektig i Oslo tingrett i 2010.

I 2014 ble hun statssekretær for statsminister Erna Solberg, året etter ble hun statssekretær for innvandringsminister Sylvi Listhaug og siden september i fjor har hun vært statssekretær for Børge Brende i Utenriksdepartementet.

Hun var også politisk rådgiver for daværende utenriksminister Jan Petersen (H) i perioden 2003 til 2005 i Kjell Magne Bondeviks andre regjering.

Røsland var leder i Akershus Unge Høyre i to år fra 1998. Hun er gift med advokat og tidligere byrådsleder i Oslo Stian Berger Røsland.

