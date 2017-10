Regjeringen vil stanse bidrag til operasjon i Middelhavet

NTB Innenriks

Ifølge regjeringen er antallet migranter og flyktninger nå så lavt at de foreslår å ikke videreføre bidraget til redningsoperasjonen neste år.

– Norge har bidratt i Middelhavet med et større fartøy siden sommeren 2015. Fra neste år har vi valgt å prioritere andre viktige oppgaver, sier justisminister Per-Willy Amundsen til VG.

SV varsler omkamp.

– Konsekvensen av dette er mer lidelse og død. Forslaget, som stammer fra Frp, er kaldt og kynisk, og bryter med en årelang tradisjon om hvordan Norge tar humanitært ansvar, sier stortingsrepresentant for SV og medlem av justiskomiteen, Petter Eide.

Amundsen avviser at Norge skyver ansvaret fra seg.

– Norge har bidratt over lang tid og det er naturlig at bidragene rulleres blant ulike land. Selv om Norge avslutter sitt bidrag, vil operasjonene i Middelhavet fortsette og Norge vil fortsatt gi bidrag til Frontex på andre områder.

Kriminalitetsbekjempelse

Operasjon Triton koordineres av EUs grensekontrollbyrå Frontex. Formålet med operasjonen er å drive grensekontroll, bekjempe menneskesmugling og redde mennesker i nød på havet.

Tolv fartøy deltar for tiden i Triton-operasjonen i det sentrale Middelhavet, deriblant det norske Olympic Commander, som har vært i virksomhet siden 10. juni i år. Skipet overtok for Siem Pilot, som i løpet av to år plukket opp 34.278 mennesker fra havet.

Operasjonen har i det siste fått et sterkere innslag av grenseoverskridende kriminalitetsbekjempelse, ifølge EUs grensebyrå Frontex.

– I tillegg til tallrike pågripelser av menneskesmuglere, har vi bidratt til å avsløre narkotikasmugling, ulovlig fiske og maritim forurensning, heter det i en uttalelse som Frontex sendte til NTB i sommer.

Nedgang på 64 prosent

I september i år registrerte Frontex 13.900 illegale grensepasseringer langs de fire hovedrutene som migrantene bruker: Den sentrale, vestlige og østlige middelhavsruten, samt Balkan-ruten.

Totalt har 156.000 flyktninger og migranter kommet til EU-land i løpet av de første ni månedene i år, ifølge en ny rapport fra Frontex. Det er 64 prosent færre enn til samme tid i fjor.

Samtidig har antallet flyktninger og migranter som har kommet til Spania, fordoblet seg i løpet av de ni første månedene i år, til14.800, sammenlignet med samme periode i fjor.

